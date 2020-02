MÜNCHEN (Dow Jones)--Siemens-Konzernchef Joe Kaeser hat sich zur Verantwortung seines Unternehmens beim Klimaschutz bekannt. "Als eine der wahrscheinlich letzten Management-Generationen können wir noch rechtzeitig für eine Wende in der Klimafrage sorgen", sagte der 62-Jährige in seiner Rede auf der Hauptversammlung in München. Er räumte ein, beim umstrittenen Auftrag zur Lieferung von Signaltechnik für die Bahnstrecke zur australischen Kohlemine des indischen Adani-Konzerns "das gesamte Bild dieses Auftrages nicht rechtzeitig gesehen" zu haben.

Siemens ist wegen dieses mit einem Volumen von 18 Millionen Euro kleinen Auftrages seit Wochen Zielscheibe der Kritik von Umweltschützern und Klimaaktivisten. Einige von ihnen, darunter auch Vertreter der Jugendbewegung Fridays for Future, wollen auf der Hauptversammlung das Wort ergreifen.

Kaeser hält an dem Auftrag fest, auch um den Ruf von Siemens als verlässlicher Vertragspartner zu erhalten. Gegen seine Entlastung liegen acht Anträge vor, die aber kaum Chancen haben dürften.

Kaeser rief die Klimaaktivisten dazu auf, bei der Grundsatzkritik nicht stehen zu bleiben. "Wer sich dem Dialog und der Mitarbeit an Lösungen verweigert, verliert das moralische Recht zu diskreditieren", sagte Kaeser. Proteste allein brächten noch keine Lösung.

Siemens will bis 2030 klimaneutral sein. Zur Senkung der Emissionen analysiere Siemens die komplette Wertschöpfungskette, sagte Kaeser. Bis 2025 stelle der Konzern 1 Milliarde Euro für neue Technologien und die Entwicklung neuer nachhaltiger Produkte bereit.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 05:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.