LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Der Telekommunikationskonzern habe im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2019/2020 über eine solide Geschäftsentwicklung in Deutschland berichtet, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Umsatz des Kerngeschäfts habe mehrheitlich den Erwartungen entsprochen. Daneben habe sich die stetige Verbesserung der Umsätze im Servicegeschäft für das anstehende vierte Quartal laut des Experten bestätigt./ssc/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 07:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

