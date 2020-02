Analyse-Update - in einem weiteren Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,25%-Anleihe der Hylea Group S.A. (WKN A19S80) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Der bolivianische Paranussproduzent hatte unlängst die Aufstockung seiner Unternehmensanleihe via Privatplatzierung um bis zu 10 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von bis zu 35 Mio. Euro beschlossen.

Im vergangenen Jahr wurde die Hylea-Anleihe noch mit 4 KFM-Sternen bewertet. Gründe für den Downgrade sind in der verfehlten Jahresprognose 2019 und dem vorübergehenden Liquiditätsengpass des Unternehmens zu finden, welche auf verschiedene Faktoren wie wetterbedingte Bauverzögerungen mit zusätzlichen Mehrkosten und politisch bedingten Transport-Schwierigkeiten zurückzuführen sind. Dennoch sei die Hylea Group laut Analysten weiterhin "gut aufgestellt" und setze das Geschäftsmodell weiterhin erfolgreich um. Die vollständige Übernahme der Wertschöpfungskette sowie Produkterweiterungen werden laut Analyse in naher Zukunft zu einer Margenausweitung und zur Verbesserung der Profitabilität führen. In Verbindung mit der etablierten Marktpräsenz in Deutschland von ca. 80% und einer Rendite auf Endfälligkeit in Höhe von 7,27% p.a. (Kurs von 100,25% am 04.02.2020) erhalte die 7,25%-Hylea-Anleihe daher 3,5 Sterne.

Hylea-Anleihe 2017/22

