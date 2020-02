Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) an der Neuemission der Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte, Euribor floor at 0%) und Laufzeit bis 2024 (WKN A254QY) mit einer Zeichnung beteiligt und eine Zuteilung erhalten hat. Die Mutares SE & Co. KGaA (Mutares-Gruppe) mit Sitz in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...