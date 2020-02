Friedrichshafen (ots) - followfood, der nachhaltige Lebensmittelpionier und Erfinder des Tracking-Codes zur Offenlegung von Produzenten und Produktionswegen, verpflichtet sich 2021 zum klimaneutralen Unternehmen zu werden. In Zusammenarbeit mit myclimate Deutschland wird followfood zur ökologischsten Food-Marke im deutschen Markt und nimmt somit erneut eine Leuchtturmfunktion in der Lebensmittelbranche ein. Zur Weltleitmesse Biofach 2020 kündigt das Unternehmen an, dass ab 2021 nicht nur sämtliche 95 Produkte klimaneutral gestellt werden, sondern auch die Verwaltung und sämtliche Transportwege. Das Unternehmen investiert dafür ca. 25% des Jahresgewinns 2019. In 2019 ist das Unternehmen um über 20% gewachsen und wird die eigene Ergebnisprognose von 60 Mio. Euro Umsatz übertreffen. Für das Frühjahr 2020 bringt die Biomarke vom Bodensee außerdem das erste klimaneutrale Fischprodukt auf den Markt.Zwölf Jahre nach Gründung von followfish, der nachhaltigsten Fischmarke Deutschlands, geht followfood einen wesentlichen Schritt weiter, um den Eigenanspruch, mit Lebensmitteln die Welt zu verbessern, zu forcieren. Statt wie andere Unternehmen 2050 Klimaneutralität anzustreben, wird die Biomarke bereits im nächsten Jahr Klimaneutralität komplett umsetzen. Das beinhaltet sämtliche der inzwischen 95 Produkte, die gesamte Verwaltung sowie die Transportwege. Damit setzt followfood - seit 2019 Teil von Entrepreneurs for Future - wieder einen neuen Standard für die Lebensmittelbranche. followfood wird dafür 25% des Jahresgewinns von 2019 in nachhaltige Baumpflanzprojekte in Nicaragua und künftig auch in nachhaltige Energieprojekte investieren. Ab Mitte des Jahres wird followfood außerdem für jedes Produkt einen ökologischen Fußabdruck mit Informationen zu Wasser- und Bodenverbrauch, toxischen Stoffen etc. veröffentlichen. Im Frühjahr 2020 kommt mit Thunfisch das erste klimaneutrale Fischprodukt auf den Markt. Darüber hinaus hat das Unternehmen für seine Fischmarke followfish verschärfte Kriterien definiert, die über den MSC Standard hinausgehen. Damit unterstreicht followfish erneut, die nachhaltigste Fischmarke der Branche zu sein.Die Entwicklung von followfood im Überblick:- 2007 Gründung von followfish und Einführung des Tracking Codeszur Offenlegung der Lieferwege und Produzenten, um dieNachhaltigkeit der Fischprodukte nachzuweisen. Heute ist derTracking-Code und MSC Zertifizierung Standard- Seit 2012 unter followfood Ausweitung der nachhaltigenProduktpalette etwa durch Biopizzen (Marktführer im Segment)- 2017 Einführung des ersten Fair Trade Fischproduktes (Thunfischin Dosen)- 2019 Gründung der Bodenretter-Initiative zur Förderungregenerativer Landwirtschaft und Einführung von TK-Biogemüsenund Biowein, aus deren Verkaufserlösen 50 000 Euro im letztenJahr in den Bodenretter-Fond geflossen sind- 2020 Einführung weiterer Bodenretter Bioprodukte(Tiefkühl-Bio-Fertiggerichte, Bio-Frucht-Gemüseeis) sowieAusweitung der Bodenretter-Range auf alle Nicht-Fisch-Produkte- Frühjahr 2020 Einführung schärferer Kriterien über MSC Standardhinaus für alle followfish Fischprodukte sowie Markteinführungdes ersten klimaneutralen Fischproduktes überhaupt (Thunfisch)- Zu 2021 wird followfood komplett klimaneutral (Investitionen:25% des Jahresgewinns von 2019) "Wir waren schon immer getrieben von der Vorstellung, mit unseren Bioprodukten die Welt ganz konkret ein bisschen besser zu machen. Deshalb haben wir uns entschieden, bereits ab 2021 klimaneutral zu werden. Ich hoffe, dass wir mit diesem Beispiel einen ähnlichen Veränderungsprozess in Gang setzen wie 2007, als wir den ersten zertifizierten TK-Fisch eingeführt und eine ganze Branche zum Umdenken gebracht haben", kommentiert Jürg Knoll, Mitgründer und Geschäftsführer bei followfood und fügt hinzu, "dass die Ankündigung prominenter Großkonzerne, für 2050 Klimaneutralität anzustreben, nicht ausreicht".followfood wächst seit Jahren zweistellig. 2018 erwirtschaftete das Unternehmen über 50 Mio. Euro Umsatz. Für 2019 hat followfood einen Umsatz von ca. 60 Mio. Euro angekündigt. Die finalen Geschäftszahlen werden im Frühjahr 2020 zusammen mit einem GWÖ-Bericht (Gemeinwohlökonomie) veröffentlicht. Das Wachstum der Biomarke wird ausschließlich durch eigene Mittel finanziert.Besuchen Sie uns auf der Biofach 2020: Sie finden unser Team in Halle 7A, Stand 631.followfood GmbHDie followfood GmbH ist kein herkömmliches Unternehmen, followfood ist eine Bewegung. Für Nachhaltigkeit, Transparenz und einen ehrlichen, respektvollen Umgang mit der Umwelt und Nahrungsmitteln. Das Friedrichshafener Unternehmen produziert und vertreibt mit den Marken followfish und followfood ausgezeichnete und nachhaltige Lebensmittel höchster Qualität. Geprägt durch den Grundgedanken "Folge dem wahren Geschmack" führte das Unternehmen in 2007 als Marktinnovation einen Tracking-Code auf jeder Verpackung ein, mit dem die Konsumenten alle Lieferanten und Beschaffungswege der Produkte und ihrer Bio-Zutaten online abrufen und nachvollziehen können. Geschäftsführer der followfood GmbH sind Jürg Knoll und Harri Butsch, der Sitz des Unternehmens liegt in Friedrichshafen. Das Unternehmen followfood wächst seit Jahren zweistellig und wurde vielfach ausgezeichnet. Die Wachstums-, Wiederkauf- und Weiterempfehlungsraten sind überdurchschnittlich hoch. followfood gleicht die durch Transportwege entstehenden CO2-Emissionen durch ein Aufforstungsprojekt in Nicaragua aus. Seit diesem Jahr ist der Fair Trade Dosenthunfisch sogar bei dm erhältlich - ein Novum für den Drogeriebereich. Mit der Einführung der vegetarischen followfood Bio-Gemüse Anfang 2019, zahlt followfood fünf Cent pro verkaufte Packung in den Bodenretter-Fond. Mit dem Geld sollen Öko-Bauern gefördert werden, die ihre Qualitätsstandards noch weiter verbessern wollen. 