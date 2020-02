AR Packaging hat seine Wachstumsstrategie jüngst mit den Akquisitionen der RLC Packaging Group und K+D manifestiert. Zur langfristigen Sicherung der Marktführerschaft in ausgewählten Geschäftssegmenten bei kontinuierlicher Verbesserung von operativer Exzellenz und Kosteneffizienz werden aktuell Maßnahmen zur Optimierung der Schweizer Standorte eruiert. Um den Anforderungen des Marktes an höchste Effizienz und Exzellenz in einem hochkompetitiven Umfeld gerecht zu werden, hinterfragt AR Packaging kontinuierlich die operative Ausrichtung der Unternehmensgruppe. Durch die kürzlich erfolgten Übernahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...