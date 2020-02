Spezialisierte Mediaagentur entscheidet sich für branchenführende IP-Geolocation-Technologie zur Steigerung der Genauigkeit der Anzeigenausrichtung

Wie Digital Element, der weltweit agierende Anbieter von IP-Geolocation-Daten und -Diensten heute bekanntgab, entschied sich Dwise, die in Stockholm basierte spezialisierte Medienagentur, für die NetAcuityTechnologie von Digital Element, um die Anzeigenausrichtung für seine Kunden zu verbessern.

Dwise beschäftigt sich primär mit Programmatic Media, um Marken bei der Interaktion mit ihren Zielgruppen zu unterstützen. Durch die Einbindung der Technologie von Digital Element gelingt es dem Unternehmen, potenzielle Kunden für seine Klienten präzise zu lokalisieren und so erfolgreichere Kampagnen und einen besseren Return on Investment zu gewährleisten. Die Technologie nutzt das Tracking von Schlüsselidentifikatoren beim Besuch einer Webseite. Sie ist in der Lage, das Land, die Verbindungsart (drahtgebunden oder mobil) sowie den verwendeten Internet-Diensteanbieter (ISP) zu identifizieren, während die Anonymität des Nutzers gewahrt bleibt. Sie kann für die Unterstützung von Geotargeting eingesetzt werden, es können aber auch durch Kombination dieser Information mit anderen Daten wie Alter, Geschlecht und Bestellhistorie abhängig vom Kundenbedarf präzise Zielgruppenprofile erstellt werden.

"Wir möchten unseren Kunden eine optimierte Anzeigenausrichtung anbieten und die Technologie von Digital Elements sticht aufgrund ihres Rufs in der Branche für Ihre Genauigkeit und ihr Vermögen, durch die Nutzung von Proxy-Data Klickbetrug zu verhindern, heraus", erklärt Niklas Johansson, Partner bei Dwise. "Unsere Kunden sind nun in der Lage, streng selektierte Zielgruppen mit der kontextuell relevantesten Werbung zu versorgen, während sie darauf vertrauen können, die von ihnen benötigte Reichweite zu erzielen. Die Technologie von Digital Element wurde uns empfohlen und wir würden sie genauso all jenen weiterempfehlen, die dem Wettbewerb stets einen Schritt voraus bleiben wollen."

Digital Element ist das weltweit führende Unternehmen und Vorreiter für IP-Geolocation-Technologie. Seine Intelligence-Lösung NetAcuity bietet den weltweit detailliertesten hyperlokalen Datensatz, der den höchsten Datenschutzstandards für Endnutzer entspricht.

"Dwise ist ein stark wachsendes Unternehmen in einer sehr wettbewerbsintensiven Branche. Wir freuen uns, dass Dwise sich für unsere NetAcuity-Technologie entschieden hat, um sich als Marktführer abzuheben und wir sind zuversichtlich, dass seine Kunden folglich die Vorzüge verbesserter Kampagnenerfolge genießen werden", so Kate Owen, Vice President von Digital Element Nordeuropa. "Wir sind stolz darauf, dass unsere Daten als die präzisesten erhältlichen bekannt sind und viele Empfehlungen innerhalb der Branche generieren."

Dwise erweitert Digital Elements Portfolio renommierter Kunden, darunter: Adobe, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Codewise, Videology, Invidi/Ooyala, MediaMath, Adform, BBC, Discovery Networks, Hubspot, Vibrant Media, Webtrends, Crimtan, Weborama, Ogilvy und viele mehr.

Seit 1999 bietet Digital Element globale Geolocation-Daten und -Dienste an, die Online-Initiativen zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort relevant machen und mit Kontextinformationen anreichern von Desktops bis hin zu mobilen Geräten. Die patentierte Technologie des Unternehmens wurde zertifiziert und akkreditiert, um Echtzeitzugriff auf genaue und zuverlässige Standortinformationen zu ermöglichen, ohne in die Privatsphäre der Internetnutzer einzudringen. Seit fast zwei Jahrzehnten vertrauen viele der weltweit größten Websites, Marken, Sicherheitsunternehmen, Werbenetzwerke, Social-Media-Plattformen und Mobile-Herausgeber der Technologie von Digital Element, um Werbung gezielt zu platzieren, Inhalte zu lokalisieren, Analysen zu verbessern und Inhaltsrechte zu verwalten sowie Betrug zu erkennen und zu verhindern.

Digital Element mit Sitz in Atlanta und London ist ein Geschäftsbereich der Digital Envoy Inc.

Dwise ist eine moderne Mediaagentur, die ihr Knowhow im Bereich der digitalen Werbung anbietet und programmatischen Handel als primäres Werkzeug nutzt. Digitale Mediaplanung und digitaler Handel entwickeln sich rasant, wodurch Media Buyer immer höheren Anforderungen gegenübergestellt sind. Dwise unterstützt sowohl bestehende Agenturen als auch Endverbraucher bei der Planung, dem strategischen Medieneinkauf und der Erstellung von kreativem Werbematerial.

