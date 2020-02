Shell hat eine Verdopplung seines Angebots an Schnellladesäulen in Deutschland angekündigt. Neben den bereits geplanten 50 HPC-Säulen mit 150 kW Leistung, die Shell gemeinsam mit dem Energieversorger EnBW errichtet, verspricht der Ölkonzern nun in einer zweiten Welle weitere 50 HPC-Säulen - offenbar vorrangig im Norden Deutschlands. Das legt zumindest eine Mitteilung von Adler Smart Solutions nahe: ...

