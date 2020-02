Sittard, Niederlande (ots) - Cramo ist jetzt offiziell Teil der Boels Rental. Das Übernahmeangebot von Boels war erfolgreich: 93,04 % der Aktien von Cramo wurden Boels während des Angebotszeitraums zur Zeichnung angeboten. Deren Aktionäre folgten einer Zeichnungsempfehlung des Cramo-Aufsichtsrats. Die Übernahme macht Boels zum führenden Akteur auf dem europäischen Baumaschinenverleihmarkt. Damit hat das Unternehmen eine optimale Position für weiteres Wachstum inne.Führende Marktposition in EuropaAuf der Basis der führenden Marktposition in Europa wird Boels durch diese Übernahme zu einem der größten Vermietunternehmen. Seit der Gründung im Jahr 1977 ist der Baumaschinenverleiher einer der am schnellsten wachsenden Markt-Player: Das Unternehmen konnte sein Geschäft alle fünf Jahre verdoppeln. Nach der Übernahme beschäftigt Boels gemeinsam mit Cramo mehr als 7.000 Mitarbeiter und verfügt über mehr als 750 Niederlassungen in 17 Ländern. Pierre Boels, CEO von Boels, erläutert: "Ich bin froh und stolz, dass wir diese Vereinbarung schließen konnten! Es ermöglicht uns, unser Geschäftsvolumen zu verdoppeln und unsere Marktpräsenz zu erhöhen. Zusammen mit Cramo können wir Mietausrüstung, Markt-Daten, Technologie und Fachwissen kombinieren, um den Service für unsere Kunden zu verbessern."Sich ergänzende Präsenz in europäischen MärktenDurch die Zusammenführung von Cramos Marktpräsenz und dem Netzwerk von Boels in West- und Mitteleuropa entsteht ein paneuropäischer Baumaschinenverleiher. Mit minimalen Überschneidungen ergänzen die Unternehmen ihre Präsenz und ihren Kundenstamm. Resultat ist ein dichtes Niederlassungsnetzwerk mit optimaler Geräteverfügbarkeit und Logistik in Kundennähe. Auf operativer Ebene bedeutet die Übernahme, dass zwei große Maschinenparks zusammengeführt werden, die Kunden nun ein optimiertes Equipment-Portfolio und eine erhöhte Verfügbarkeit bieten. Parallel ermöglicht die Entwicklung von digitalen Technologien und Services weiteren Kunden-Mehrwert. Dazu Pierre Boels: "Wir passen gut zusammen - sowohl strategisch als auch kulturell. Beide Unternehmen betonen die Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeitern. Darüber hinaus verfolgen wir die gleiche Strategie, die darauf abzielt, vor Ort Geschäft auszubauen, um in den Ländern, in denen wir operieren, marktführende Positionen zu erreichen."Über BoelsBoels ist einer der renommiertesten Baumaschinen-Verleiher in Europa sowie Marktführer in den Benelux-Ländern. Boels ist Universalanbieter, konnte aber im Laufe der Jahre spezialisierte Geschäftsbereiche aufbauen. Seit der Gründung im Jahr 1977 hat sich Boels zu einem Verleihunternehmen mit mehr als 4.200 Mitarbeitern und über 450 Niederlassungen in 11 Ländern entwickelt. Mit der nun feststehenden Übernahme von Cramo wächst Boels auf mehr als 7.000 Mitarbeiter und mehr als 750 Niederlassungen in 17 Ländern. Die starke Expansion der Geschäftsaktivitäten basiert auf autonomem Wachstum sowie auf einer Reihe von strategischen Akquisitionen, was zu einer Verdoppelung des Umsatzes alle fünf Jahre geführt hat. Dies macht Boels zu einem der am schnellsten wachsenden Vermietungsunternehmen.Pressekontakt:Abteilung Unternehmenskommunikationcorporatecommunication@boels.comBoels VerleihDr. Nolenslaan 1406136 GV SittardNiederlandewww.boels.comOriginal-Content von: Boels Rental, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132274/4511875