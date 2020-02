FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der britischen Investmentbank Barclays hat den Kurs des Spezialchemiekonzerns Evonik am Mittwoch angetrieben. Die Papiere gewannen gegen Mittag um 3,15 Prozent dazu und kosteten 26,17 Euro. Verluste aus der jüngsten Abwärtsbewegung sind damit wieder wettgemacht. Seit Jahresbeginn liegt die MDax-Aktie aber immer noch knapp 4 Prozent im Minus.



Evonik werde besser geführt, als es Investoren aktuell im Aktienkurs einpreisten, schrieb Barclays-Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei infolge der Aktienplatzierung durch den Mehrheitseigner RAG Mitte Januar nun ein Belastungsfaktor für die Papiere weggefallen. Dazu sollte die Sicherheit der Dividende angesichts der Geschäftsentwicklung nicht länger ein Thema sein. Der Experte stufte die Aktie vor dem Hintergrund von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch und hob das Kursziel von 25 auf 29 Euro an./kro/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

EVONIK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de