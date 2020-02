Repräsentative Studie zeigt: 78% leiden unter Schlafproblemen

Zu einem gesunden Leben gehört ein guter Schlaf. Aber immer mehr Menschen schlafen immer schlechter. Laut einer bundesweiten CATI-Repräsentativumfrage, die 2019 von dem Meinungsforschungs- und Beratungsinstitut Mente>factum mit 1.005 Teilnehmern durchgeführt wurde, leiden 78% der Deutschen unter Schlafproblemen ein alarmierendes Ergebnis, da gesunder Schlaf so immens wichtig für das Wohlbefinden ist. "Für diese Zielgruppe wollten wir getreu unserem Unternehmensmotto ‚More quality for your Life' ein natürliches, wirksames Produkt entwickeln, das nicht abhängig macht. Das Ergebnis ist Night Master, der jüngste Spross unserer LR LIFETAKT Familie", so Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR Health Beauty.

Das Direktvertriebsunternehmen führt den innovativen Schlafdrink, der mit seinem einzigartigen Triple Effect den körpereigenen Schlafrhythmus unterstützt, seit Anfang Februar offiziell im Produktportfolio. LR LIFETAKT Night Master basiert auf einer hochwirksamen Formel aus natürlichen und wissenschaftlich bewiesenen Wirkstoffen wie zum Beispiel Aloe Vera, Safran- und Hopfen-Extrakt. "Mit dem Produkt behandeln wir das Thema ‚Schlaf' ganzheitlich. Der einzigartige Dreifacheffekt sorgt auf gesunde Art und Weise für einen langfristig erholsamen Schlaf. In Kürze heißt das: schneller einschlafen, tief durchschlafen und erholt aufwachen. Das alles macht Night Master zu einem sehr effektiven Nahrungsergänzungsmittel", erklärt LR Ernährungsexperte Dr. Sven Werchan.

Bei der Entwicklung des Produkts hat LR großen Wert darauf gelegt, am Puls der Zeit anzusetzen und zugleich eine hohe Verträglichkeit sicherzustellen. Deshalb ist Night Master 100% vegan sowie frei von Gluten, Laktose und Zucker.

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. LR Health Beauty legt größten Wert auf die Verarbeitung erstklassiger Rohstoffe. LR ist mit rund 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa. Die starke Marktposition von LR basiert vor allem auf der qualitativ hochwertigen Produktpalette und dem attraktiven, in der Branche beispielhaften Vergütungs- und Weiterbildungskonzept für die Vertriebspartner. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt LR zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

