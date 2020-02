Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE0005437305) lieferte heute Morgen sehr gute Zahlen und einen positiven Ausblick und jetzt kommt noch mehr Phantasie. CompuGroup Medical und Cerner Corporation, Nasdaq-notiert, ein globales Unternehmen für Gesundheitstechnologie, haben einen Kaufvertrag über den Erwerb eines Teils des IT Healthcare Portfolios von Cerner in Deutschland und Spanien abgeschlossen. Die Hauptprodukte des erworbenen Portfolios sind medico(R) und Soarian(R) Integrated Care, führende Krankenhausinformationssysteme (KIS) in Deutschland, Selene(R), ein führendes KIS für Krankenhäuser in ...

