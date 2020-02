Das Institut für Höhere Studien (IHS) hat die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus untersucht. Grundsätzlich werde die Gefährdungslage für den Einzelnen in Österreich überschätzt, was auch auf die Medien zurückzuführen sei, halten die Autoren eines Blogs fest. Die Auswirkungen auf den Tourismus in Österreich seien überschaubar, wirtschaftlich sei vor allem China betroffen. ...

