Die Wall Street dürfte zur Wochenmitte nach der kräftigen Erholung am Dienstag erneut freundlich starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,8 Prozent zu.

Für Bewegung an den Märkten dürften weiterhin Meldungen zum Coronavirus sorgen. So will die Weltbank wegen der Virusausbreitung ihre globalen Wachstumsprognosen für dieses Jahr senken. Bei den Anlegern setzt sich allerdings zunehmen die Überzeugung durch, dass das Virus zwar die weltwirtschaftliche Erholung beeinträchtigen, jedoch nicht zum Stillstand bringen dürfte.

Medienberichten zufolge soll britischen Wissenschaftlern ein "bedeutender Durchbruch" bei der Suche nach einem Impfstoff gelungen sein, der allerdings zunächst an Tieren getestet werden müsse. Und aus China kommen Fernsehberichte, wonach ein Forschungsteam der Universität Zhejiang ein wirksames Medikament zur Virus-Behandlung gefunden haben soll.

Die Nachricht über einen möglichen Impfstoff weckten bei Investoren Optimismus, so SEB-Chef-Rohstoffanalyst Bjarne Schieldrop. Derzeit gebe es hierzu jedoch nur spärliche Informationen und wenig Konkretes.

Konjunkturseitig stehen der ADP-Arbeitsmarktbericht für Januar sowie die Handelsbilanz für Dezember auf der Agenda. Zudem werden die Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.

Daneben richten sich die Blicke auf die Berichtssaison. Noch vor Handelsbeginn werden Geschäftszahlen von Spotify, Merck & Co. und General Motors erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 06:25 ET (11:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.