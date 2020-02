Berlin (ots) - Anlässlich der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation sagt BDI Präsident Dieter Kempf: "US-Präsident erweist der Wirtschaft mit seiner Handelspolitik einen Bärendienst"-"Mit seiner Handelspolitik erweist der US-Präsident derWirtschaft einen Bärendienst. Anders als von ihm behauptet, war dieWirtschaftslage in den USA schon deutlich besser als zurzeit. Daszeigt sich auch am BIP-Wachstum. Lag dies im Jahr 2018 noch bei 2,9Prozent sank es im letzten Jahr auf 2,3 Prozent. -Die US-Wirtschaft ist noch solide, zeigt aber erste Risse. Diepositiven Effekte der Steuerreform sind fast verpufft. Denkonjunkturstützenden, expansiven Staatsausgaben stehenfiskalpolitische Risiken eines wachsenden Haushaltsdefizites undeiner wachsenden Staatsverschuldung gegenüber. Die mit der aktuellenWirtschafts- und Außenpolitik der USA verbundenen Unsicherheitendämpfen zudem das Wachstumspotential der USA. -Die unberechenbare Handelspolitik des US-Präsidenten bleibt Lastund Risiko für amerikanische und internationale Unternehmen. DieAndrohung von Zöllen auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile aus der EU mussein Ende haben. Wir brauchen Verhandlungen über ein transatlantischesHandelsabkommen. Die US-Sonderzölle auf Stahl und Aluminium ausEuropa müssen abgeschafft werden. Zwischen den USA und der EU muss eswieder um die Gestaltung von Zukunftsfragen gehen." Den BDI-Länderbericht USA finden Sie hier. Er beleuchtet die aktuelle wirtschaftliche Lage in den USA und analysiert die US-Handelspolitik.https://bdi.eu/publikation/news/laenderbericht-usa-2019/Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4511946