PRESSEMITTEILUNGNeubau-Projekt bei Düsseldorf in 87 Sekunden finanziert Deutschland-Rekord beim Immobilien-Crowdinvesting- Rekord-Finanzierung für Neubauprojekt in Düsseldorfer Vorort- Bereits mehrere Projekte mit einem Finanzierungsvolumen >3 Mio. Euro in der Pipeline von Engel & Völkers Capital- Crowdinvesting-Plattform im vergangenen Jahr stark gewachsenBerlin, 5. Februar 2020. Einen Platzierungsrekord vermeldet die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital: In weniger als 90 Sekunden wurden Ende Januar die 1.000.000 Euro Mezzanine-Kapital für das Projekt "Wohnen am Niederrhein" eingesammelt, überwiegend von privaten Anlegern.Die Zeitspanne von exakt 87 Sekunden ist nicht nur für die Immobilien-Crowdinvesting-Plattform ein neuer Rekord, sondern auch deutschlandweit. Die Tendenz kurzer Finanzierungszeiten habe sich aber schon bei vorherigen Finanzierungskampagnen abgezeichnet. "Bereits im vergangenen Jahr gab es mehrere Projekte, die wir in unter drei Minuten finanziert haben. Das zeigt, wie hoch der Anlagedruck bei den privaten Investoren ist", sagt Marc Laubenheimer, Geschäftsführer der Crowdinvesting-Plattform. "Zudem konnten wir ein hohes Vertrauen bei unseren Anlegern aufbauen, weil alle unsere Projekte planmäßig oder sogar vorzeitig mit vollem Zins zurückgezahlt wurden."Neuer Obergrenze lässt Anlegern mehr Spielraum Auch die seit 2019 rechtlich geschaffene Möglichkeit für private Investoren, statt maximal 10.000 Euro insgesamt 25.000 Euro pro Projekt zu investieren, mache sich bei der Platzierung bemerkbar. "Wir haben einige Investoren, die regelmäßig die maximale Summe anlegen", berichtet Laubenheimer. Gerade kleinere Projekte unter 2 Mio. Euro liefen daher oft in Minuten voll.Was für die Plattform ein großer Erfolg ist, wird von Anlegern zum Teil auch als Nachteil wahrgenommen - wenn sie dabei sein möchten, es aber so schnell nicht schaffen: "Bislang konnten wir Anleger dann nur auf die Warteliste setzen - falls jemand von den ursprünglichen Investoren widerruft. Insofern ist es großer Vorteil, dass es seit Kurzem erlaubt ist, 6 Mio. Euro statt wie zuvor maximal 2,5 Mio. Euro pro Crowdinvesting-Projekt einzusammeln", meint Laubenheimer. Engel & Völkers Capital habe für 2020 bereits mehrere Projekte in der Pipeline, die mit mehr als 3 Mio. Euro über die Plattform finanziert werden.Projektentwickler plant weitere Crowdinvesting-Finanzierungen Das aktuelle Rekordprojekt finanziert ein Vorhaben der NAB Projektentwicklungs GmbH aus Düsseldorf, die mit dem Mezzanine-Kapital den Neubau von drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt elf Eigentumswohnungen im Düsseldorfer Vorort Meerbusch umsetzt. Andreas Borodimos, Projektleiter des Neubauprojekts: "Wir waren erst etwas skeptisch. Für uns war die Finanzierungsart etwas vollkommen Neues. Aber das Ergebnis hat uns so überzeugt, dass wir uns gut vorstellen können, weitere Projekte auf diese Weise zu finanzieren. Zumal wir die Kampagne hervorragend für eigene Marketingzwecke nutzen können."Starkes Wachstum bei Engel & Völkers Capital Die 2017 gegründete Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital hat im vergangenen Jahr stark expandiert. Insgesamt zwölf Projekte mit insgesamt 21,5 Mio. Euro Mezzanine-Kapital wurden 2019 finanziert, darunter auch zwei Neubau-Vorhaben in Spanien.Über die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital Die Crowdinvesting-Plattform Engel & Völkers Capital wurde 2017 als Tochter der der Engel & Völkers Capital AG gegründet. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin. Im Fokus der Plattform steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken für Bauträger und Projektentwickler. Dabei setzt Engel & Völkers Capital auf Projekte mit einem Mezzanine-Anteil von 1 bis 50 Millionen Euro und einem Gesamtvolumen von bis zu 300 Millionen Euro.Engel & Völkers Capital ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Gruppe, einem weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An mehr als 800 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der über 11.000 Mitarbeiter/innen. PressekontaktSonja SchmittEngel & Völkers Capital Joachimsthaler Str. 10 10719 BerlinTelefon: +49 (0)30 403 69 15 21 E-Mail: s.schmitt@ev-capital.dewww.ev-capital.de