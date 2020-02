Bonn (www.anleihencheck.de) - Momentan werden die Finanzmärkte von der Sorge beherrscht, dass das Coronavirus größere ökonomische Belastungen zur Folge haben könnte, so die Analysten von Postbank Research.Dabei würden nicht nur die Aktienmärkte in Asien Kursrückgänge verzeichnen. Auf dem US-Anleihemarkt habe sich eine Entwicklung gezeigt, die von einigen Anlegern als Rezessionssignal interpretiert werde: Zwischenzeitlich habe die Rendite dreimonatiger US-Staatsanleihen zum ersten Mal seit Oktober wieder knapp über der von zehnjährigen Papieren gelegen. Die Invertierung der Zinsstrukturkurve sei vor allem durch langlaufende Staatspapiere getrieben worden: Sollte sich dieses Signal als richtig erweisen, wäre dies natürlich eine Belastung für die weitere Kursentwicklung an der Wall Street. Trotz der derzeitigen Verunsicherung würden die Analysten von Postbank Research allerdings erwarten, dass sich die Wirtschaft von der Belastung durch das Coronavirus im Jahresverlauf wieder erhole. Der Renditerückgang dürfte daher zu weit gelaufen sein. (05.02.2020/alc/a/a) ...

