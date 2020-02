Auf Sicht von einem und drei Jahren schlägt Gold inzwischen sogar den DAX! Nun steigt die Wahrscheinlichkeit sinkender Zinsen in den USA.... Im April - wäre es da schon so weit? Muss die FED die Zinsen senken? Alles wegen Corona? Präventiv gegensteuern? Oder ist das alles übertrieben, was gerade an Wahrscheinlichkeiten gepreist wird, Michael BLumenroth von der Deutschen Bank?! Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv