(shareribs.com) Chicago 05.02.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel fester. Für Weizen und Sojabohnen geht es zudem auch im elektronischen Handel nach oben. März-Mais steigt gegenwärtig um 0,5 Cents auf 3,8275 USD/Scheffel. Mais konnte zulegen, nachdem es an den Aktienmärkten zu einer Gegenbewegung gekommen ist. Die NASDAQ hat ein neues Hoch erreicht, unter ...

