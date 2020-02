Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg, 05.02.2020 (pta022/05.02.2020/12:50) - Der auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain- Technologie spezialisierte Hamburger Investor coinIX GmbH & Co. KGaA hat sein Grundkapital im Zuge einer Barkapitalerhöhung mehr als verdoppelt.



Insgesamt wurden innerhalb der bis zum 31. Januar 2020 laufenden Angebotsfrist 1.196.500 neue Aktien zu je 1 Euro erworben. Damit erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 1.005.000 Euro auf 2.201.500 Euro.



Die neuen Aktien werden in den Freiverkehr der Düsseldorfer Börse einbezogen. Bereits am 2. Dezember 2019 erfolge dort das Listing der coinIX im Freiverkehr.



Mit dem Emissionserlös wird der Ausbau des Portfolios vorangetrieben. Neben dem Zukauf von Kryptowährungen sollen insbesondere weitere Beteiligungen an Unternehmen und Projekten aus dem Bereich der Blockchain-Technologie erworben werden.



Zuletzt wurden Anteile an der Schweizer Pandora Core AG erworben und ein Simple Agreement for Future Token (SAFT) mit dem US-amerikanischen Unternehmen Pocket Network abgeschlossen. Während Pandora Anwendungen/Möglichkeiten zur Digitalisierung von Assets auf der Bitcoin-Blockchain entwickelt, hat sich Pocket Network als innovativer Anbieter von API-Schnittstellen für verlässliche und schnelle Datenzugriffe auf derzeit über 15 verschiedene Blockchain-Netzwerke positioniert.



Dr. Christoph Lymbersky, CEO der coinIX GmbH & Co KGaA freut sich: "Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung können wir unsere bisherige Erfolgsstory fortschreiben. Dank unseres Netzwerkes sind wir in der Lage, die zugeflossenen Mittel frühzeitig in aussichtsreiche Unternehmen und Projekte zu investieren. Gleichzeitig partizipieren wir an den Kursentwicklungen von Bitcoin & Co."



Pressekontakt: Moritz Schildt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der coinIX GmbH & Co. KGaA E-mail: ms@coin-ix.com Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: +49 160 973 971 41



Über die coinIX GmbH & Co. KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesen Sektor zu tätigen. Das coinIX Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in mehr als 30 Positionen virtueller Währungen investiert und hält bereits Beteiligungen an 5 Blockchain-Startups. Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem 2. Dezember 2019 in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen.



Aussender: coinIX GmbH & Co. KGaA Adresse: Ballindamm 37, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Christoph Lymbersky Tel.: +49 40 35676758 E-Mail: mail@coin-ix.com Website: www.coin-ix.com



