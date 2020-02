Altech Advanced Materials beruft für den 12. März eine außerordentliche Hauptversammlung ein. Im Fokus steht dabei der Beschluss für eine Kapitalerhöhung.

Kapitalerhöhung im Fokus

Altech Advanced Materials (1,89 Euro; DE000A2BPG14) plant seit vergangenen Sommer die Beteiligung an einer HPA-Fabrik, die derzeit vom Partner Altech Chemicals in Malaysia gebaut wird (mehr hier). Die Beteiligungsgesellschaft will damit den Einstieg in das Batteriegeschäft schaffen. Konkret hat man die Option zur Kauf von 49 Prozent an der Anlage für bis zu 100 Mio. US-Dollar. Um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, hat die Gesellschaft für den 12. März eine außerprdentliche Hauptversammlung einberufen. Der Vorstand will den Aktionären dabei eine Kapitalerhöhung vorschlagen, um die Beteiligung zu finanzieren. Konkret soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 63,1 Mio. Euro durch die Ausgabe von bis zu 63.102.080 neuen Aktien erhöht werden. Den bestehenden Aktionären wird ein Bezugsrecht im Verhältnis von 1:40 (jede gehaltene Aktie berechtigt zur Zeichnung von vierzig neuen Aktien) zum Bezugspreis von 1,10 Euro je Anteilschein eingeräumt. Die Platzierung aller nicht gezeichneten Aktien an Investoren soll zu einem Zielpreis von 1,20 € pro Aktie erfolgen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Umsetzung der Schritte, die bereits am 17. Juli 2019 beschlossen wurde. Da das Unternehmen ankündigte, seine Finanzierungsstrategie dortzuführen, gehen wir davon aus, dass Altech im Nachgang die nicht bezogenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...