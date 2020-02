(shareribs.com) London 05.02.2020 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch wieder fester. Brent-Rohöl steigt um mehr als drei Prozent, nachdem in China über ein Medikament gegen das Coronavirus. Bei der OPEC+ zeigt man sich derweil offenbar uneins über das weitere Vorgehen. In China greift das Coronavirus weiter um sich. Dort sollen mittlerweile mehr als 24.000 Menschen infiziert sein. Eine chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...