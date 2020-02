Von New York über London und Dubai bis nach Sydney Bacardi kommt zurück an die Bar und veröffentlicht den Bacardi Cocktail Trends Report, der erklärt, was 2020 gemixt wird

Diesen Donnerstag werden weltweit 7.000 Mitarbeiter von Bacardi ihre Abwesenheitsnotiz aktivieren, um in die Stadt zu gehen und Bars zu besuchen in mehr als 100 Städten wird es nur darum gehen, was es bei Cocktails Neues gibt. Bei der Aktion unter dem Motto "Back to the Bar" ("Zurück an die Bar") versammeln sich bei Bacardi alle zu einem Tag "Barhockerforschung" mit Barkeepern denn die sind im Spirituosengeschäft die Trendspotter und Tastemaker und schaffen die direkte Verbindung mit den Verbrauchern. Laut Nielsen CGA werden 40 der Umsätze in Bars von den Barkeepern beeinflusst sie sind die Experten, an die man sich wendet, wenn man sich einen Drink aussuchen will.

Im Rahmen der dritten Ausgabe von "Back to the Bar" sieht sich das größte nicht börsennotierte Spirituosenunternehmen genauer an, was Barkeeper zur Zeit spannend finden. Dazu wird der Bacardi 2020 Cocktail Trends Report veröffentlicht. In dem Bericht werden Trends beschrieben, die auf Erkenntnissen basieren, die aus einer von Bacardi bei Barkeepern und Bar-Botschaftern 2019 durchgeführten Studie sowie aus externen Studien von weltweit führenden Marktforschungsfirmen hervorgegangen sind.

"Bei der Tradition ?Back to the Bar' geht es darum, dass jeder beim Unternehmen unabhängig von seiner üblichen Funktion zum Botschafter und Forscher wird und dorthin zurückgeht, wo wir unsere Geschäfte machen in die lokalen Bars und Restaurants", sagte Mahesh Madhavan, CEO des Familienunternehmens Bacardi Limited. "Wir sind im Beziehungsgeschäft tätig daher lasse ich nie eine Gelegenheit aus, mich mit einem Barkeeper oder mit unseren Verbrauchern zu unterhalten, um herauszufinden, was diese Leute beobachten und was ihrer Ansicht nach der nächste große Trend wird."

In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 158jähriges Jubiläum, und mit "Back to the Bar" soll auch die Tradition des Unternehmens aus Gründermentalität und Unternehmergeist begangen werden. Seit sieben Generationen vertritt das Familienunternehmen die Auffassung, dass Marken an Bars und nicht in Sitzungszimmern entstehen. Jeder bei Bacardi wirkt bei diesem Ansatz, bei der Datenerhebung "die Ärmel hochzukrempeln", mit, und fungiert als Influencer: man spricht mit Freunden, Verwandten und Verbrauchern über die Marken.

"In einer Zeit, in der die Menschen mit Daten schier überschwemmt werden, gibt es einfach keinen Ersatz dafür, selbst loszuziehen und aus erster Hand zu erleben, was an der Bar geschieht", sagte Jacob Briars, Global Advocacy Director bei Bacardi. "Wir wissen: Wenn die Barkeeper etwas spannend finden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Veränderungen bei Einstellung und Verhalten unserer Gäste wahrnehmen können."

Zu folgenden Erkenntnissen ist der Bacardi 2020 Cocktail Trends Report gekommen:

Achtsames Trinken wird Mainstream 83 der Barkeeper erwähnen, dass Drinks mit weniger Alkohol Mode sind, und Online-Suchen mit dem Begriff "Mocktail" haben 2019 um 42 zugenommen. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019 und Google Trends, 2019)

Naturprodukte stehen im Rampenlicht; 31 der Barkeeper interessieren sich verstärkt für lokale, frische Zutaten. (Global Brand Ambassador Survey [GBAS], 2019)

Für den "kulinarischen" Trend bei den Cocktails werden Methoden und Techniken aus der Küche übernommen. Frische, saisonale, schmackhafte pflanzliche Zutaten sind angesagt: 91 der Barkeeper verwenden in ihren Cocktails Gemüse, und 68 der Mitglieder der American Culinary Federation haben im letzten Jahr "kulinarische Cocktails" als "aktuellen Trend" bezeichnet. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019)

Dunkler Rum ist im Premiumsegment führend 43 der Barkeeper stuften ihn als die beste Spirituose für Premium-Drinks ein. (GBAS, 2019)

Nachhaltigkeit ist für jeden Verbraucher besonders wichtig, und das sieht man auch an der Bar 66 der Barkeeper erwähnen, dass nachhaltige Drinks aktuell total angesagt sind. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019)

Ready-To-Drink-Cocktails (RTDs) haben sich durchgesetzt. Daraus ist die übergreifende Nachfrage nach gleichbleibenden, angenehmen und gut gemachten Cocktails nicht nur an der Bar zu ersehen in Nordamerika gab es bei Wodka Soda und aromatisierten RTDs einen Anstieg um 26 %. (GBAS, 2019)

38 der Amerikaner machen sich ihre Cocktails am liebsten selbst zu Hause darauf hat sich die Branche schnell eingestellt und bietet den Verbrauchern jetzt unzählige Möglichkeiten an, sich ihre Drinks zu Hause einzuverleiben: von Heim-Cocktail-Kits bis hin zu von KI empfohlenen Rezepten. (Mintel, 2019)

Klicken Sie hier, um den vollständigen Bacardi 2020 Cocktail Trends Report abzurufen.

