Mit ihrem neuen Plan betont die Regierung einmal mehr, dass das Thema Energieeffizienz eine wichtige Säule zum Erreichen der eigenen Klimapläne ist. Bis 2050 soll der jährliche Primärenergieverbrauch dazu gegenüber 2008 um die Hälfte sinken. Bis 2030 liegt die Messlatte bei einer Reduktion um 30 % oder 1.200 TWh - das entspricht etwa der doppelten jährlichen Stromproduktion in Deutschland 2019.

17 Milliarden Euro stehen bereit

Während ein Großteil davon schon im Erzeugungssektor - etwa durch erneuerbare Energiequellen mit ihren höheren Wirkungsgraden - geleistet werden soll, erwartet die Bundesregierung auch von den Energienutzern große Einsparungen. Durch die Maßnahmen der Energieeffizienzstrategie sollen die Endverbraucher ihre Primärenergienachfrage mindestens um ca. 300 TWh senken - etwa die Hälfte davon entfällt dabei auf die Industrie. Ein ehrgeiziges Ziel angesichts der Tatsache, dass in manchen Branchen wie der chemischen Industrie die Quick-Wins, also die einfachen Maßnahmen mit hohem Einsparpotenzial, bereits weitgehend ausgeschöpft sind. Daher habe die Bundesregierung mit der Effizienzstrategie "die Fördersätze deutlich erhöht", wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier verspricht.

Für alle Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz stelle der Bund in den nächsten vier Jahren insgesamt über 17 Mrd. Euro zur Verfügung. Ziel sei es dabei, auch in der Industrie "von der positiven Bewertung des Themas allgemein zu konkreten Investitionen in energieeffiziente Anwendungen" zu kommen. Einige dieser Anwendungen sind jedoch bereits umgesetzt. Seit 2008 ist die Endenergieproduktivität der deutschen Wirtschaft - also die wirtschaftliche Leistung pro eingesetzter Energie - um mehr als 10 % gestiegen. Der tatsächliche Endenergieverbrauch ist dabei mit einem Minus von 0,1 % jedoch nahezu konstant geblieben - zu wenig für die gesetzten Klima- und Energieziele der Bundesregierung.

Noch mehr Abwärme nutzen

