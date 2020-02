WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft der USA hat zu Beginn des Jahres deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Im Januar kamen 291 000 Arbeitsplätze hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit fast fünf Jahren. Analysten hatten im Mittel nur mit 157 000 neuen Stellen gerechnet.



Der Stellenaufbau im Vormonat wurde nur leicht revidiert. Demnach sind im Dezember 199 000 neue Stellen entstanden, nachdem zuvor ein Zuwachs von 202 000 gemeldet worden war.



Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Januar auf dem Programm. Die Zahlen vom Dienstleister ADP gelten an den Märkten als Hinweis auf die offiziellen Zahlen./jkr/bgf/jha/

