FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens Qiagen sind am Mittwoch nach Bekanntgabe erster Jahresergebnisse wieder deutlich im Wert gestiegen. Der Kurs kletterte in der Spitze um mehr als 8 Prozent auf knapp 33 Euro - ein Preis, den Qiagen mit seinen Papieren zuletzt Ende Dezember erzielt hatte. Gegen Mittag kostete die Aktie noch gut 32 Euro, womit sie auf dem dritten Platz im MDax für mittelgroße Werte landete.



Für die Niederländer verlief das abgelaufene Jahr trotz bereits bekannten Problemen in China nicht ganz so schleppend wie am Markt befürchtet. Zwar wuchsen die Umsätze mit zwei Prozent deutlich langsamer als im Vorjahr und unterm Strich kam ein Verlust von fast 42 Millionen US-Dollar (38 Millionen Euro) heraus. Letztendlich hatten Analysten jedoch mit noch mehr Schwäche gerechnet.



Für das Jahr 2020 hat sich das Management nun eine Umsatzsteigerung von währungsbereinigt drei bis vier Prozent vorgenommen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei 1,52 bis 1,54 Dollar liegen. Peter Welford vom Analysehaus Jefferies bezeichnete den Erlösausblick als zurückhaltend, das Margenziel aber als ausgesprochen optimistisch. Experte Scott Bardo von der Privatbank Berenberg hält den Ausblick nicht für berauschend. Es sei aber beruhigend, dass die Aktivitäten zuletzt nicht noch weiter gelitten hätten - trotz intensiver Bemühungen, Qiagen zu verkaufen.



Der Diagnostikspezialist hatte seine Ziele im vergangenen Jahr aufgrund von Problemen im Wachstumsmarkt China gleich zwei Mal gekappt. Ein 2017 eingefädeltes Joint-Venture mit dem heimischen Anbieter Maccura beendete das Unternehmen, womit erhoffte zweistellige Millionenumsätze wegfielen.



Anfang Oktober nahm zudem der langjährige Vorstandschef Peer Schatz überraschend seinen Hut, eine Entscheidung zu seinem Nachfolger soll laut früheren Angaben in der ersten Jahreshälfte fallen. Zu all dem kam Ende des Jahres noch die Absage von Übernahmeplanspielen von Rivalen hinzu, was einen Höhenflug der Qiagen-Aktien in der Weihnachtszeit jäh wieder beendete./kro/tih/mis

