LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Equal Weight" belassen. Die Ergebnisse des Diagnostikspezialisten seien insgesamt betrachtet positiv ausgefallen, schrieb Analyst Jack Meehan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bewegung in einigen Bereichen mache eine Beurteilung aber schwierig./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 01:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012169213

