Der Euro hat am Mittwochnachmittag weiter gegen den US-Dollar nachgegeben. Gegen 14.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,1017 Dollar, in der Früh tendierte sie bei 1,1044 Dollar.Die am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes für Europa zeigten auf Länderebene kein klares Bild. Der vom Markit-Institut ermittelte Index für die Eurozone war jedoch überraschend gut ausgefallen und stieg ...

