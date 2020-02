Seit Monaten wogen die Fronten im südafrikanischen Minensektor hin und her. Die kampfbereiten Gewerkschaften schwimmen auf der Welle des "Black Empowerment' und fordern neben mehr Einfluss auch höhere Löhne.Dies geschieht im Rahmen eines größeren Konzeptes, das dem Black Economic Empowerment Act (BEE) aus dem Jahre 2003 zugrunde liegt. Es ist ein Instrument der Gleichstellungspolitik für Schwarze, aber auch Farbige und Inder.Zuvor gab es in den 90er Jahren mehrere Versuche, der historischen Benachteiligung der Nicht-Weißen Bevölkerung nach der Apartheid entgegenzuwirken, so etwa mit dem Labour Relations Act 1995 sowie der Employment Equity Act 1998.Der Black Economic Empowerment Act wurde 2007 um den Broad-Based Black Empowerment Act (B-BBEE) ergänzt und stellt ein umfassendes Programm dar, das sich Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt, bei der Ausbildungsförderung, der Schaffung von Eigentum, Besetzung von Führungspositionen, sozioökonomischen Entwicklungen und öffentlicher Auftragsvergabe zum Ziel setzt. Bisher benachteiligte Gruppen der Bevölkerung, müssen hier bevorzugt behandelt werden. Das Gesetz erfasst alle Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 5 Mio. Rand im Jahr. Jene, die an öffentlichen Ausschreiben teilnehmen möchten, müssen entsprechende BEE-Kriterien erfüllen und nachweisen. Staatliche Institutionen sind ebenfalls an die Vorgaben des BEE's gebunden.

