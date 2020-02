Wien (www.fondscheck.de) - Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen einer stärkeren Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie verhagelte den Aktienbörsen die Januar-Bilanz, wie das aktuelle FONDS professionell-Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Wie fragil die Weltwirtschaft infolge der Globalisierung inzwischen ist, wird uns seit Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in China vor Augen geführt, so die Experten von "FONDS professionell". Obwohl die Zahl der Erkrankten - global betrachtet - mit rund 25.000 Personen gering sei, hätten die Quarantänemaßnahmen bereits spürbare Auswirkungen. China sei nach wie vor die "Werkbank" der Welt, und somit würden Produktionsunterbrechungen und Einschränkungen der Handelsströme weltweit Kreise ziehen. ...

