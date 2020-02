Wien (www.fondscheck.de) - Bei PIMCO dürften sie sich die Hände reiben, so die Experten von "FONDS professionell".Der weltgrößte Anleihenmanager habe in den USA vor rund einem Monat einen börsengehandelten Indexfonds (ETF) gestartet, der gezielt in Anleihen von Unternehmen investiere, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG) übererfüllen würden. Der PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG habe in der kurzen Zeit seiner Existenz bereits 50 Millionen US-Dollar (45 Mio. Euro) eingesammelt. Das berichte die in Österreich ansässige Zeitung "Die Presse". ...

