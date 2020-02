(shareribs.com) Toronto 05.02.2020 - Der kanadische Cannabisproduzent Tilray hat die Streichung von zehn Prozent der Stellen im Unternehmen angekündigt. Das Unternehmen will damit in die Gewinnzone kommen. Das Unternehmen meldete zudem den Erhalt einer weiter EU-GMP-Zertifizierung.Tilray gab am Dienstag bekannt, dass man weltweit zehn Prozent der Stellen im Unternehmen streichen werde. Damit will ...

