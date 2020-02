=== *** 05:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Toyota City 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q, Paris 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q, Stavanger *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Rational AG, Jahresergebnis, Landsberg 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Jahresergebnis, Oldenburg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 4Q, Wien *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q, Luxemburg *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q, Mailand *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Linz *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis, Wien *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 4Q, Courbevoie *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 08:00 DE/Cancom SE, Jahresergebnis, München 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H, Zörbig 08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis (10:00 PK), Espoo *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 4Q *** 09:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 09:15 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der Santander Iberian Conference, Madrid *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember 10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung über Datenschutzklage gegen Facebook, Karlsruhe 10:25 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vortrag bei der Regionalkonferenz "Deutsche Nachhaltigkeit", Erfurt 11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK, Frankfurt *** 12:45 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 12:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei der Veranstaltung "10 Jahre Hamburger Forum für Unternehmensteuerrecht", Hamburg 13:00 DE/ING-DiBa AG, BI-PK, Frankfurt *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta 14:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) an der University of Texas, Austin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 216.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq 3. Quartal: -0,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,6% gg Vq 3. Quartal: +2,5% gg Vq *** 17:45 IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy *** 22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q, Bellevue 22:45 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York ===

