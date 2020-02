Pressemitteilung der publity AG:

publity-Konzern mit erfolgreichem Ausbau des Eigenbestands auf rund 1,1 Mrd. Euro

- Allein in 2019 Immobilien im Wert von knapp 1 Mrd. Euro akquiriert sowie ein großes Objekt veräußert

- 2020 Ankauf von weiteren Immobilien für bis zu 2 Mrd. Euro geplant

- Fokus auf Objekte über 50 Mio. Euro Marktwert v.a. in den Regionen Frankfurt und München

Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508), ein auf Büroimmobilien in Deutschland fokussierter Investor und Asset Manager, hat das Immobilienportfolio im Konzern auf ein Volumen von nunmehr rund 1,1 Mrd. Euro ausgebaut. Der Eigenbestand ist vollständig in der Konzerntochter PREOS Real Estate AG ("PREOS") gebündelt. Allein in 2019 wurden für den eigenen Bestand Immobilien im Wert von knapp 1 Mrd. ...

