Twitter hat am Dienstag angekündigt, verstärkt gegen Deepfakes vorgehen und diese im Zweifel sogar löschen zu wollen. Das soll für besonders schwere und gefährliche Manipulationen gelten. Deepfakes sind manipulierte Medien, die dem Betrachter nicht als verändert auffallen. Damit sind derlei Medien potenziell gefährlich, weil sie den Betrachter täuschen und in der Beurteilung von Sachverhalten völlig fehlleiten können. Besonders schwerwiegende Folgen können dabei Deepfake-Videos nach sich ziehen. Hier werden Bewegtbilder nebst Audio manipuliert, was besonders schwer zu erkennen is...

