Mainz (ots) - Über die Quarantäne-Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 6. Februar 2020, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Seit die Bundesregierung 115 China-Rückkehrer in der Germersheimer Südpfalz-Kaserne untergebracht hat, steht auch Rheinland-Pfalz im Fokus der Meldungen über den Corona-Virus. Die Quarantäne-Station wird streng abgeschirmt - erst recht seit bekannt ist, dass zwei der aus China zurückgeholten Deutschen mit dem Corona-Virus infiziert sind. Weitere Tests laufen. Doch sind die beiden Rückkehrer, die jetzt in einer Frankfurter Klinik versorgt werden und die isolierten Personen in Bayern die einzigen Infizierten bei uns? Viele Bürger machen sich Sorgen - beispielsweise, wenn sie Fußballstadien oder Fastnachtsveranstaltungen besuchen.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Wut und Frust über Unterbringung - Protest der Feuerwehr St.GoarshausenZur-Sache-Pin: Wer bezahlt eigentlich die Feuerwehr?- Zur Sache will's wissen: Wie sieht die Zukunft der Bauern inRheinland-Pfalz aus?- Kampfkandidatur der Eifel-Landwirte - Was steckt hinter dem Ringenums Präsidentenamt?- Zur-Sache-Forum: Schädigen Bauern die Umwelt oder werden sie alsSündenböcke verunglimpft? Dazu im Gespräch: Der Präsident des Bauern-und Winzerverbandes Rheinland-Nassau- Zoff in der FDP-Fraktion - Warum Bildungsexpertin Helga Lerch gehensoll- Von der SPD in die FDP - Ehemaliger Minister Florian Gerster wendetsich von seiner Partei ab "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ (http://www.ardmediathek.de/swr/) und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.