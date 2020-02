Die Gläubiger der Muttergesellschaft der ADO Properties SA stemmen sich gegen die Dreier-Fusion. Sie finden: Die Transaktion verstößt gegen Anleihekonditionen.

Die Pläne der deutschen Immobiliengesellschaft ADO Properties SA, einen der größten Wohnungsvermieter des Landes zu schaffen, kommt bei Gläubigern seiner Muttergesellschaft nicht gut an: Ihrer Einschätzung nach verstößt die Transaktion gegen Anleihekonditionen.

Anleihegläubiger von ADOs größtem Aktionär, der in Israel ansässigen ADO Group Ltd., werden die Rückzahlung von auf Schekel lautenden Anleihen im Volumen von etwa 300 Millionen Dollar verlangen, wenn die Gesellschaft den Erwerb von Adler Real Estate AG und einem Anteil an Consus Real Estate AG vorantreibt, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet. Sie bat wegen der Vertraulichkeit der Informationen um Anonymität. Die Gläubiger haben ihre Ansicht, dass die Transaktion gegen die Anleihekonditionen verstößt, in einer Mitteilung bei der Börse Tel Aviv kundgetan.

Die vorgeschlagene Fusion - erstmals angekündigt am 15. Dezember - würde ...

