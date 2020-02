Zürich (ots) - Bis zum 18. Geburtstag von Kindern entstehen den Eltern direkte Ausgaben in der Höhe von rund 327'000 Franken für ein Kind. Das hat die «Handelszeitung» auf Grundlage der Kinderkostentabelle des Jugendamtes Zürich berechnet. Diese Summe beinhaltet Ausgaben für Ernährung, Kleidung, Wohnen, Haushalt, Krankenkasse, Gesundheit, Kommunikation und Freizeit. Ausgeschlossen sind dagegen externe Betreuungskosten, weil diese zu stark variieren. Gerade im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes treffen Paare viele Finanzentscheidungen, die über Jahre nachwirken. Wie Familien ihr Budget am besten steuern können, berichtet die Handelszeitung ab heute in der vierteiligen Serie «Finanzen für die junge Familie».



