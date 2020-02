Adler erhielt von Shell den Auftrag als Generalunternehmen, 40 Ultraschnellladesäulen zu konzipieren und zu errichten. Die DC-High-Power-Charger sollen an insgesamt 20 Shell-Tankstellen installiert werden. Dazu wurden jeweils 10 geeignete Standorte in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie 10 Standorte in Berlin ausgewählt. Im Rahmen des Projektes übernimmt Adler neben der Auswahl der Standorte, der Grobplanungsphase und der technischen Projektierung ...

