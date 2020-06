Die Bundesregierung will Tankstellen dazu verpflichten, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge anzubieten. Außerdem sollen der Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie die Batterieforschung im Rahmen des Konjunkturprogramms mit 2,5 Milliarden Euro unterstützt werden. Die Bundesregierung will durch eine sogenannte Versorgungsauflage dafür sorgen, dass zukünftig alle Tankstellen in Deutschland Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aufstellen. Das geht aus dem vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten Eckpunktepapier zum Konjunkturprogramm hervor. Schon 2019 hatte sich das Kabinett im Rahmen des Klimaschutzprogramms auf die Ladesäulenpflicht für Tankstellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...