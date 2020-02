Die beispiellose internationale Partnerschaft bietet global tätigen Verschiffern eine sofortige kostensparende Lösung gerade rechtzeitig für die IMO 2020

Purify Fuel, Inc. (PFI), Entwickler von nanO 2 Combustion Catalyst, mit dem Diesel-Verbraucher Geld sparen und Emissionen reduzieren können, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Kanoo Blue unterzeichnet hat. Purify Fuels nanO 2 Combustion Catalyst optimiert die Leistung und Kraftstoffeffizienz von Schiffsmotorendiesel (Marine Gasoil, MGO), was MGO zu einer kosteneffektiveren Lösung als Kraftstoffe mit sehr niedrigem Schwefelgehalt (Very Low Sulphur Fuel Oil, VLSFO) macht.

Die Kombination von nanO 2 Combustion Catalyst und MGO erlaubt es Schiffseigentümern, die Kompatibilitätsprobleme im Zusammenhang mit VLSFO-Mischungen und die mechanischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Einsatz von mehreren Kraftstoffsorten zu umgehen, während sie die Effizienz steigern und Geld sparen können.

Zudem ist der Preis für VLSFO seit den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen pauschalen Gesetzen der IMO 2020 über den Preis von MGO hinausgestiegen. Während dieser Trend vielleicht nicht dauerhaft ist, spricht der Preis für VLSFO, der sich auf gleichem oder ähnlichem Niveau wie der Preis für MGO bewegt, für die Verwendung des nanO 2 Combustion Catalyst von Purify Fuel.

Im Rahmen der Vereinbarung agiert Kanoo als alleiniger Vertriebspartner in der Region und ermöglicht es Kunden in der Marine-, Bergbau-, Öl-, Transport- und Stromerzeugungsindustrie saubereren und effizienteren Dieselkraftstoff zu erzielen. Kanoo Blue konzentriert sich darauf, seinen Kunden die besten bahnbrechenden Technologien, die derzeit in der Welt der Wissenschaft und Technologie über ein breites Spektrum von Wirtschaftssegmenten hinweg verfügbar sind, zu erkennen und bereitzustellen.

"Diese Partnerschaft ist nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht gut für die Region, sondern auch in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit großartig", so Bader Abdulaziz Kanoo, Vorsitzender von Kanoo Blue. "Die nanO 2 Combustion Catalyst-Lösung von Purify Fuel erlaubt den effizienteren Betrieb von Dieselmotoren, während schädliche Emissionen reduziert werden. Der Zeitpunkt könnte für Purify Fuel nicht besser sein, weil sich die Region und die Welt um sauberere Optionen für fossile Brennstoffe bemühen."

"Diese Vereinbarung baut auf unserer ersten exklusiven Vertriebspartnerschaft mit Mencast Holdings auf und ermöglicht die Verfügbarkeit von Purify Fuels nanO 2 Combustion Catalyst in drei der größten Betankungshäfen der Welt, nämlich Singapur, Fujairah und Shanghai, die mehr als 20 Milliarden Gallonen Jahresumsatz erzielen", erklärt John Carroll, CEO von Purify Fuel. "Dank der Bemühungen unseres Marineleiters John 'Fozzie' Miller, VADM (Ret), United States Navy, sind wir außerdem auf dem besten Weg, unser Ziel, in 60 der größten Häfen der Welt vertreten zu sein, zu erreichen."

Diese aufregende Partnerschaft wird bei der Middle East Bunkering Convention in Dubai zu sehen sein. Falls Sie Schiffseigentümer in der Region sind und mehr darüber erfahren möchten, wie Sie nanO 2 nutzen können, um Geld zu sparen und Emissionen zu reduzieren, besuchen Sie bitte unsere Website www.purifyfuel.com, um ein Treffen zu arrangieren.

Über Kanoo Blue:

Kanoo Blue wurde in Bahrain gegründet, um im Nahen Osten und in Afrika bahnbrechende Technologien einzuführen, insbesondere für die Sektoren Energie, Nanotechnologie, industrielle IT, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Wasser und andere in der Region dringend benötigten High-End-Technologien. Kanoo Blue ist darüber hinaus der Vertriebspartner von Houston Technologies im Nahen Osten für sein Portfolio von hochmodernen bahnbrechenden Technologien.

Über Purify Fuel:

Purify Fuel entwickelt patentierte auf Nanotechnologie basierende Seltenerdoxide, um es großen Dieselbetreibern zu ermöglichen, Geld zu sparen und Emissionen zu reduzieren. Purify Fuels nanO 2 Combustion Catalysts werden individuell gemischt, um Dieselkraftstoff- und Biodieselmischungen für die Branchen Marine, Fracking, Militär, Bergbau, Stromerzeugung und Schienenverkehr zu optimieren. Die Verbrennungskatalysatoren steigern die Energieausbeute von jedem Gramm Treibstoff, während sie den durch unvollständige Verbrennung verursachten Feinstaub und Ruß reduzieren. Purify Fuel arbeitet direkt mit großen Verbrauchern von Diesel und Biodiesel zusammen, damit sie Geld sparen, die Leistung steigern und Emissionen reduzieren können.

Weitere Informationen zu Purify Fuel finden Sie unter www.purifyfuel.com

