FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 6. Februar: TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen 07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen 07:00 DEU: Osram Licht, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen 07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q4-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen 08:00 FIN: Metso, Jahreszahlen 08:00 FRA: Total, Jahreszahlen 08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 12/19 und Jahr 2019 10:00 SWE: Volvo Cars, Jahres-Pk, Brüssel (12.00 h Call) 11:00 DEU: Villeroy & Boch, Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 GBR: Easyjet, Hauptversammlung 12:45 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q4-Zahlen 13:00 SWE: Securitas, Jahreszahlen 13:00 DEU: ING-DiBa AG, Bilanz-Pk, Frankfurt 13:00 USA: Twitter, Q4-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris International, Q4-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen 16:00 DEU: Pk Carl Zeiss AG zu aktuellen Informationen zum Zeiss Hightech-Standort Jena 17:45 FRA: L'Oreal, Jahreszahlen 17:45 ITA: Enel, Jahreszahlen 22:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen 22:05 USA: Verisign, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Mediobanca, Halbjahreszahlen FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen FRA: Klepierre, Jahreszahlen ITA: Mediobanca, Halbjahreszahlen JPN: Toyota, Q3-Zahlen NOR: DNB ASA, Jahreszahlen SWE: Nordea, Jahreszahlen USA: Pinterest, Jahreszahlen USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen USA: Cigna, Q4-Zahlen USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen USA: News Corp, Q2-Zahlen USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen USA: Baxter International, Q4-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen USA: New York Times, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/19 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/19 09:00 EUR: EZB-Präsident Lagarde spricht vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel 10:00 DEU: EZB Wirtschaftsbericht 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Preisverleihung "Best Cars 2020" der Zeitschrift "auto motor und sport", Stuttgart 10:00 DEU: Pressegespräch zur Konjunkturlage der Baumaschinen, Frankfurt/M. 10:00 DEU: BGH verhandelt Datenschutz-Klage der Verbraucherzentralen gegen Facebook EUR: EU verhandelt über Haushaltskompromiss - Folgen für Deutschland, Brüssel USA: US-Präsident Trump trifft kenianischen Amtskollegen Kenyatta° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi