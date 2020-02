NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach Zahlen von 11,50 auf 13 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Angesichts der jüngsten Ereignisse rund um den Windenergieanlagenbauer sei die Aktie immer noch als Sonderfall zu betrachten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe die Übernahme der Rotorblattfertigung des insolventen Konkurrenten Senvion nun in seine Schätzungen mit einbezogen, womit sich leicht höhere Erwartungen an den Umsatz für das Geschäftsjahr 2020/2021 ergeben würden./kro/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 14:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 14:40 / GMT



ISIN: ES0143416115

