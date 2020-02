Mladá Boleslav / Cham (ots) -- Offizielle Designskizze des sportlichen Top-Modells aus dervierten OCTAVIA-Generation- Erstes SKODA RS-Modell mit Plug-in-Hybridantrieb vereintSportlichkeit und Nachhaltigkeit- Sportliche Details betonen dynamische Designsprache des SKODABestsellers SKODA schürt die Vorfreude auf den neuen SKODA OCTAVIA RS iV. Der tschechische Automobilhersteller zeigt eine offizielle Exterieur-Designskizze des sportlichen Top-Modells der vierten OCTAVIA-Generation, das am 3. März auf dem Genfer Auto-Salon Weltpremiere feiert. Schwarze, RS-typische Details betonen die dynamische Designsprache des SKODA Bestsellers mit eleganten Proportionen, der im Vergleich zum Vorgänger leicht gewachsen ist. Als erstes SKODA RS-Modell verfügt der OCTAVIA RS iV über einen Plug-in-Hybridantrieb und verbindet damit in einzigartiger Weise familienfreundliche Praktikabilität und hohe Sportlichkeit mit Nachhaltigkeit und Effizienz.Zwanzig Jahre nach dem ersten OCTAVIA RS schlägt der SKODA OCTAVIA RS iV nun das nächste Kapitel einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte auf. Innerhalb der Baureihe ist der OCTAVIA RS sehr gefragt: In den für SKODA wichtigen europäischen Kernmärkten Deutschland, Grossbritannien und Schweiz war beim bisherigen OCTAVIA jedes fünfte ausgelieferte Fahrzeug ein RS-Modell. Die Kunden schätzen die Kombination aus grosszügigen Platzverhältnissen, Praktikabilität und einem sportlichen Charakter. Der neue OCTAVIA RS iV mit Plug-in-Hybridantrieb und 180 kW (245 PS) Systemleistung ist mit reduziertem Verbrauch und niedrigen CO2-Emissionen besonders nachhaltig.Die Designskizze zeigt den OCTAVIA RS iV als dynamischen Combi. Dabei fallen deutlich der schwarze SKODA Grill und die sportliche Frontschürze mit grossen Lufteinlässen und markanten schwarzen Details ins Auge. Grosse Leichtmetallräder, Diffusoren vorne und hinten sowie der Spoiler an der Dachkante verstärken optisch die Dynamik des OCTAVIA Combi RS iV.Kontakt:Emanuel Steinbeck, PR SKODATel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.chwww.skoda.ch / www.skodapress.chOriginal-Content von: SKODA / AMAG Import AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014155/100841223