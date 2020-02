Augsburg (www.fondscheck.de) - Der Alpha Star Aktienfonds (ISIN LU1070113235/ WKN HAFX64) investiert mit einem Volumen von ca. 36 Mio. Euro in die besten Aktiengesellschaften des Deutschen Mittelstands, so die Alpha Star Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...