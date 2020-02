FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch deutlich nach oben. Der Coronavirus verlor für die Anleger an Schrecken, nachdem es Berichte darüber gab, dass es erste Erfolge bei der Suche nach einer Coronavirus-Behandlung gebe. Auch wenn sich diese noch in einem frühen Stadium befänden, seien dies gute Nachrichten, hieß es dazu aus dem Handel. Auf der anderen Seite lieferte die Berichtssaison positive Impulse. Der DAX verabschiedete sich mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 13.478 Punkten aus dem Handel.

Infineon überzeugt bei der Marge

Infineon (plus 10,6 Prozent) hat für die Analysten der DZ Bank im 1. Quartal auf Grund von Einsparungen, Einmaleffekten und vorteilhaftem Produktmix ein gutes Ergebnis abgeliefert. Die Talsohle erscheine durchschritten, die Besserungstendenzen unübersehbar. Die langfristigen Wachstumstreiber wie Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit rückten wieder in den Fokus.

Bei Siemens (plus 0,7 Prozent) hat dagegen der operative Gewinn enttäuscht. Auf EBITA-Basis ist er im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres um 30 Prozent zurückgegangen. Dagegen sind der Nettogewinn und auch der Auftragseingang deutlich höher ausgefallen als zuvor geschätzt.

Compugroup hat noch viel vor

Compugroup Medical hat im vierten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient, die im September gesenkte Prognose aber erreicht. Für das laufende Jahr 2020 stellt das IT-Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht. An der Börse ging es für die Aktie um 12,4 Prozent nach oben.

Der Umsatz von Qiagen (plus 5 Prozent) hat laut Berenberg nur leicht über den Konsenserwartungen gelegen, die Gewinnkennziffern hätten dagegen überzeugt. Es stimme zuversichtlich, dass der Geschäftsbetrieb im Quartal trotz der intensiven Bemühungen hinsichtlich eines möglichen Verkaufs des Unternehmens nicht in Stocken geraten sei.

Die UBS-Analysten attestierten Hannover Rück (plus 2,2 Prozent) eine überzeugende Erneuerungsrunde mit Prämien oberhalb der eigenen Schätzungen. Die Marktbedingungen hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten verbessert. Diese Entwicklung lasse auch auf einen guten Start in das Jahr 2020 hoffen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 108,5 (Vortag: 80,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,88 (Vortag: 3,76) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und 6 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.478,33 +1,48% +1,73% DAX-Future 13.463,00 +1,42% +2,55% XDAX 13.464,34 +1,34% +2,51% MDAX 28.780,27 +1,19% +1,65% TecDAX 3.194,75 +2,24% +5,96% SDAX 12.609,35 +0,51% +0,78% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,81 -58 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.