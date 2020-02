AMETEK (US0311001004) legte heute seine Geschäftszahlen für das 4. Quartal 2019 und das Gesamtgeschäftsjahr vor.AMETEK Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von elektronischen Instrumenten und elektromechanischen Geräten und im S&P 500 Index enthalten.Im 4. Quartal erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 1,3 Mrd. Dollar, was 3 % über dem gleichen Vorjahreszeitraum lag. Das operative Ergebnis lag dabei bei 297,7 Mio. Dollar, was 6 % mehr war als im Jahr zuvor. Die operative Marge konnte auf 22,8 % gesteigert werden, was 0,6 Prozentpunkte über Vorjahr liegt.Auf GAAP-Basis betrug der Gewinn je Aktie 0,96 Dollar. Der adjustierte Gewinn je Aktie lag bei 1,08 Dollar je Aktie, was 13 % über dem Wert des Vorjahres lag.

