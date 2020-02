Das berichtete am Mittwoch die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Eine Einigung werde in den kommenden Woche angestrebt. Die UNIQA habe die Konkurrenten mit ihrem Angebot überboten, hieß es in dem Bericht. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen, daher hätten andere Versicherer noch die Möglichkeit, ihre Angebote aufzubessern. Im Rennen waren neben der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...