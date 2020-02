Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Leipzig (pta047/05.02.2020/20:15) - 05. Februar 2020 - Die Travel24.com AG (ISIN: DE000A0L1NQ8) hat mit Corporate-News-Meldungen vom 17. Oktober 2019 und 28. November 2019 mitgeteilt, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Oktober 2019 die Erhöhung des Grundkapitals der Travel24.com AG im Wege einer Barkapitalerhöhung über 10.167.925 Euro auf insgesamt 12.201.510 Euro beschlossen hat und dass Anfechtungsklagen gegen einen oder mehrere Beschlüsse der Hauptversammlung anhängig sind.



Der Beschluss der Hauptversammlung über die Erhöhung des Grundkapitals ist Gegenstand der Anfechtungsklagen. Die Frist zur Umsetzung der Barkapitalerhöhung ist gemäß des Beschlusses der Hauptversammlung der 29. Februar 2020. Der Vorstand hat heute den bis Ende Februar einzuhaltenden Zeitplan überprüft und festgestellt, dass aufgrund der anhängigen Anfechtungsklagen, der damit verbundenen Registersperre und der für eine solche Kapitalerhöhung notwendigen Umsetzungsschritte die beschlossene Barkapitalerhöhung, selbst bei einer unterstellten zeitnahen Erledigung der Anfechtungsklagen oder gerichtlich beschlossenen Aufhebung der Registersperre, nicht mehr bis zum 29. Februar 2020 vollzogen werden kann.



Aufsichtsrat und Vorstand der Travel24.com AG prüfen die Möglichkeiten zur Durchführung einer neuen Kapitalmaßnahme im Sinne aller Aktionäre. Die Gesellschaft wird die Marktöffentlichkeit hierzu zu gegebener Zeit gesondert informieren.



(Ende)



Aussender: Travel24.com AG Adresse: Salomonstraße 25a, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Armin Schauer Tel.: +49 341 355 72705 E-Mail: armin.schauer@travel24.com Website: www.travel24group.de



ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1580930100670



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 05, 2020 14:15 ET (19:15 GMT)





TRAVEL24.COM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de