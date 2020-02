Die kurze Einschätzung der Lage Mit viel Tatendrang hat der DAX heute auch die nächsthöhere Etage erklommen, obwohl alle Zutaten für einen Fake-Anstieg vorhanden sind. Bei so viel Chuzpe sollten die Bären langsam wütend werden und eine Gegenreaktion zeigen ... Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX steckt mitten in der blauen 2 mit einem Ziel zwischen der unteren ...

